LIVE TEXT - Război în Ucraina: Armata ucraineană schimbă tactica şi se baricadează în tranşee Armata ucraineana a decis sa se baricadeze in transee in fata unei ierni lungi si grele pentru a frana actuala ofensiva rusa pe toate fronturile si a nu pierde mai mult teritoriu, mai ales in regiunea Donetk. Pana acum, Ucraina nu a optat pentru o asemenea tactica defensiva, intrucat a sperat ca trupele sale urmau sa reuseasca in contraofensiva lansata pe 4 iunie eliberarea unor mari portiuni din teritoriul ocupat de Rusia, dar la ora actuala contraofensiva ucraineana pare blocata complet. In fotografiile care insotesc anuntul Statului Major ucrainean se observa structuri excavate sub pamant… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

