- In acest moment exista patru puncte fierbinti pe linia frontului: Mariinka, Bahmut, Avdiivka si sectorul Liman.„ Acolo luptele sunt crancene”, a declarat președintele Zelenski. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de luni, 24…

- Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a recunoscut miercuri ca trupele ruse au reusit inaintari in orasul Bahmut din estul Ucrainei, dar le-a atribuit tacticilor pamantului parjolit folosite deja in Siria de armata rusa, care acum le aplica din nou in orasul ucrainean, relateaza agentia…

- 'Luptele din zona Bahmut, in estul Ucrainei, raman intense', declara presedintele Zelenski, care nu a dat indicii ca orasul ar fi cazut in mainile inamicului, asa cum anuntase liderul grupului paramilitar rus, Evgheni Prigojin.

- In ultimele 24 de ore, forțele ucrainene au respins peste 60 de atacuri rusești, inclusiv in zonele Harkov, Liman, Bahmut și Avdiivka. In ciuda condițiilor dificile, 7 copii raman in Avdiivka, deoarece parinții lor refuza sa paraseasca orașul. Rușii continua sa bombardeze orașul, care se confrunta cu…

- Oficialii ucraineni spun ca vor fi nevoiti sa abandoneze orasul Avdiivka din estul tarii dupa atacurile masive ale rusilor. Armata Moscovei a lansat aproape 100 de raiduri aeriene in weekend pe zone largi din estul si sudul tarii, inclusiv la Zaporojie.

- Armata ucraineana a transmis ca se dau lupte puternice pe o linie a frontului care se intinde de la Liman catre Kupiansk, cat și in sudul orașului Avdiivka și la periferiile Donețkului, deținut deja de armata rusa. Luptele au loc in contextul in care forțele ruse și-au reinnoit eforturile de a captura…

- Este a 364-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Volodimir Zelenski a anunțat ca au loc lupte crancene la Bahmut, Liman și Avdiivka. El a mai precizat ca linia frontului nu s-a modificat, iar luptatorii ucraineni continua sa opuna rezistența inamicului.

- Razboi in Ucraina, ziua 355. Se dau lupte grele pe frontul din Donetk, iar orasul Bahmut este asediat. Cu toate acestea, datele de pe front arata ca Rusia a suferit pierderi uriase in ultimele zile.