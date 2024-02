Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial Hamas cu sediul in Qatar a declarat agenției de presa Reuters ca grupul a estimat ca a pierdut 6.000 de luptatori in timpul conflictului de patru luni, aproximativ jumatate din cei 12.000 de oameni pe care Israelul spune ca a ucis. Hamas poate continua sa lupte și este pregatit pentru…

- Forțele israeliene din Gaza au intrat vineri și au inceput sa percheziționeze spitalul Al Amal din Khan Younis, a anunțat Societatea Semilunii Roșii din Palestina (PRCS) intr-un comunicat. „Forțele de ocupație au luat cu asalt Spitalul Al-Amal și au inceput sa-l cerceteze”, a spus PRCS. Organizația…

- Yoav Gallant, ministrul apararii, a susținut luni, 5 februarie ca au fost uciși sau raniți grav jumatate dintre luptatorii gruparii islamiste, anunțand ca sfarșitul ofensivei din Gaza este o chestiune de cateva luni, in condițiile in care trupele israeliene avanseaza spre Rafah, „ultima reduta” din…

- Forțele israeliene s-au luptat miercuri cu militanții palestinieni in apropierea spitalului din Khan Younis, al doilea oraș ca marime din Gaza, unde medicii au declarat ca sute de pacienți și mii de persoane stramutate nu au putut pleca din cauza conflictului, scrie AP, informeaza Mediafax.Israelul…

- Fortele israeliene isi continua atacurile in orasul Khan Younis si in tabara de refugiati al-Maghazi din centrul Fasiei Gaza, relateaza miercuri agentia DPA. Trupele israeliene au atacat aproximativ 150 de tinte Hamas in ultima zi, au declarat Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) miercuri dimineata.…

- Forțele de aparare israeliene (IDF) au lansat sambata din nou fluturași in cartierele din centrul Gaza, indemnandu-i pe palestinieni sa plece si sa se refugieze in orașul central Deir al-Balah, relateaza CNN citat de Rador Radio Romania.IDF au declarat ca locuitorii din cartierele Al-Amal, Al-Sdera,…

- Armata israeliana opereaza in „toate zonele Fașiei Gaza”, a anunțat duminica purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare ale țarii (IDF), Daniel Hagari. De asemenea, șeful Statului Major al armatei, generalul Herzi Halevi, a precizat ca ofensiva „nu va fi mai puțin puternica” decat cea din nordul Gazei.…

