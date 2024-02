Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene, care avanseaza in vestul orasului Khan Younis, in cele mai sangeroase lupte din Gaza de la inceputul acestui an, au luat cu asalt luni un spital si au plasat un altul sub asediu, facand imposibil accesul ranitilor la ingrijiri pentru traumatisme, sustin oficiali palestinieni citati…

- Fortele israeliene au anuntat ca au ucis noua palestinieni in Cisiordania, informeaza Rador Radio Romania.Semiluna Rosie Palestiniana a precizat ca patru dintre palestinieni au murit intr-o explozie produsa cu putin inainte de zorii zilei, dupa ce tancurile israeliene au inconjurat tabara de refugiati…

- Armata israeliana a declarat joi ca a descoperit sute de intrari in tuneluri la suprafata si peste 100 de tuneluri sub pamant in zona Khan Younis, in sudul Fasiei Gaza, si ca va continua sa caute si sa distruga reteaua de tuneluri.

- Zeci de avioane de lupta israeliene au atacat peste 100 de tinte in Gaza, au anuntat ieri dimineata Fortele de Aparare ale Israelului (IDF), citate de agentia DPA și preluate de Agerpres. Printre acestea s-au aflat puturi de tunel si instalatii militare folosite de organizatia extremista palestiniana…

- Armata israeliana a anunțat vineri seara ca a impușcat mortal trei ostatici israelieni in luptele din nordul Gazei, dupa ce i-a identificat in mod eronat ca fiind o amenințare. „Este un incident tragic, Forțele de Aparare ale Israelului poarta responsabilitatea”, a transmis purtatorul de cuvant al armatei…

- Forțele terestre israeliene s-au confruntat cu luptatorii Hamas in intreaga Fișie Gaza, a declarat duminica armata israeliana, in cel mai clar indiciu de pina acum ca ofensiva terestra planificata in sudul enclavei, plin de refugiați, a inceput, in timp ce bombardamentele israeliene au ucis și ranit…

- Israelul a anunțat ca și-a reluat campania militara in Gaza, vineri, chiar in momentul in care armistițiul prelungit cu Hamas urma sa expire, potrivit Politico. „Forțele de aparare israeliene (IDF) au reluat luptele impotriva organizației teroriste Hamas in Gaza”, au declarat Forțele de aparare israeliene…

- Armata israeliana a declarat ca fortele sale desfasoara o operatiune miercuri impotriva Hamas in cel mai mare spital din Gaza, Al-Shifa, informeaza Reuters. Hamas l-a acuzat pe presedintele american Joe Biden ca este "in intregime responsabil" pentru operațiune.