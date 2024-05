Dubla impunere: Soluții și provocări pentru companiile multinaționale din România ​In contextul globalizarii și al creșterii tranzacțiilor transfrontaliere, dubla impunere a devenit o problema majora pentru grupurile de companii multinaționale care opereaza in Romania. Controalele in domeniul prețurilor de transfer efectuate de catre autoritațile fiscale romane se concretizeaza, de regula, in ajustari semnificative ale prețurilor de transfer la nivelul contribuabililor romani. Cu alte cuvinte, se ajunge in situația, nedorita, ca același venit sa fie impozitat in doua state diferite. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

