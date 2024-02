Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Hamas, inclusiv cel mai inalt oficial al acesteia din Gaza, este "pe fuga" in timp ce armata israeliana avanseaza mai departe spre sud in enclava palestiniana, a afirmat luni ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, transmite CNN, informeaza News.ro.Operatiunea militara israeliana…

- Autoritațile din Israel au anunțat ca ofensiva militara din Gaza s-ar putea muta și mai mult spre sud, in jurul Rafah. Mutarea se poate face deoarece Hamas a fost invins in Khan Younis, susțin israelienii, potrivit Sky News. Ministrul Apararii din Israel, Yoav Gallant, a anunțat pe rețelele de socializare…

- Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, a anunțat ca guvernul urmeaza sa aprobe bugetul pe 2024 pentru timp de razboi in cursul saptamanii viitoare, dupa ce cabinetul condus de Benjamin Netanyahu a aprobat 9 miliarde shekeli (2,5 miliarde de dolari) pentru rezerviștii din armata israeliana,…

- Israelul ar fi pus "o recompensa pe capul comandanților Hamas", inclusiv pe cel supranumit Bin Laden al Gazei. Pe rețelele de socializare au circulat imagini cu un pliant care ofera 400.000 de dolari pentru informații despre liderul Hamas Yahya Sinwar și sume mai mici pentru informații despre alți oficiali…

- Organizația terorista Hamas a anunțat sambata ca nu va face niciun schimb de ostatici pana ce Israelul nu va inceta focul in Fașia Gaza. In același timp, Israel a anunțat ca Hamas a incalcat acordul pentru armistițiu, de a elibera 15 femei și doi copii, relateaza CNN . Dupa acest anunț, familiile ostaticilor…

- Incetarea temporara a focului intre Israel și Hamas a intrat in vigoare astazi dimineața la ora locala 7:00 (aceeași ora in Romania - n.r.). Tot vineri, de la ora 16:00 este așteptata eliberarea unui prim grup de ostatici din Fașia Gaza, format din 13 persoane, in cadrul acestui armistițiu. Israel și…

- Eliberarea palestinienilor in schimbul ostaticilor ținuți in Fașia Gaza se va desfașura in doua etape, potrivit deciziei cabinetului israelian privind acordul convenit cu Hamas. Decizia publicata miercuri include și o lista cu 300 de palestinieni eligibili pentru eliberare, relateaza The Times of Israel…

- Spitalul Al Shifa din orașul Gaza este „supus bombardamentelor” israeliene, a afirmat vineri purtatoarea de cuvant a Organizației Mondiale a Sanatații, Margaret Harris, adaugand ca 20 de spitale din Gaza au fost scoase complet din funcțiune de la inceputul razboiului Israel - Hamas. Ziua de vineri a…