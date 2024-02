Stiri pe aceeasi tema

- Israelul se pregatește sa avanseze razboiul din Gaza mai la sud, aproape de granița egipteana, dupa ce a susținut ca a dezmembrat Hamas in Khan Younis. In tot acest timp, eforturile diplomatice in vederea obținerii unei incetari a focului s-au accelerat,

- Tiruri intense ale tancurilor israeliene și bombardamente aeriene au lovit in noaptea de vineri spre sambata orașul Khan Younis din Fașia Gaza, au spus localnicii, dupa ce aproape 200 de persoane au fost raportate ca fiind ucise in ultimele 24 de ore in campania israeliana impotriva militanților Hamas,…

- Tancurile armatei israeliene se indreapta miercuri spre centrul orașului Khan Younis dupa ce noaptea trecuta aviația israeliana a bombardat zona neincetat pentru a face loc trupelor de la sol.Armata israeliana considera Khan Younis un bastion cheie al Hamas, unde ar putea fi staționați mulți lideri…

- Șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul Herzi Halevi, a confirmat duminica ca armata a inceput sa opereze in sudul Gazei, pe masura ce operațiunile terestre continua in partea de nord a Fașiei. Potrivit acestuia, ofensiva „nu va fi mai puțin puternica” decat cea din nordul Gazei, iar „comandanții…

- 24 de persoane fac parte din grupul ostaticilor eliberati vineri de Hamas, anunta Comitetul International al Crucii Rosii (CICR), relateaza CNN și news.ro. ”Suntem usurati sa confirmam eliberarea in siguranta a 24 de ostatici. Am facilitat eliberarea prin transportarea acestora din (Fasia) Gaza la (punctul…

- Benny Gantz, liderul opoziției israeliene și ministru in cadrul guvernului de cand a inceput razboiul cu Hamas, a lansat miercuri seara un avertisment catre gruparea șiita libaneza Hezbollah, care este implicata inca din 7 octombrie in schimburi repetate de focuri cu Israelul, relateaza Sky News.El…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut miercuri seara o conferința de presa la Tel Aviv. El a inceput prin a spune ca de la inceputul razboiului nu a incetat sa se gandeasca la ostatici și la familiile acestora și afirma ca toți vor fi aduși acasa, relateaza Sky News și The Guardian."De la…

- Iordania a trimis ajutoare in Gaza pe calea aerului. Pachetele au fost parașutate in nordul regiunii, potrivit Sky News, informeaza Mediafax.Regele Iordaniei a anunțat, prin intermediul aplicației X, ca țara sa a parașutat un ajutor medical urgent in Gaza. Regele Abdullah a dezvaluit ca un…