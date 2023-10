Lituania interzice complet importul de gaze naturale lichefiate rusești Lituania a interzis orice import, incarcare și regazificare de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc la toate instalațiile. Joi, 26 octombrie, Seimas-ul Lituaniei a adoptat amendamente la Legea gazelor naturale: 111 parlamentari au votat „pentru”, șase s-au abținut, transmite LRT, citat de usm.media. In timpul examinarii schimbarilor in comitetele Seimas, viceministrul Energiei Inga Zhilenye a declarat ca gazul rusesc este livrat la instalațiile lituaniene de catre tancuri din Polonia. Potrivit acesteia, aproximativ 22 de gigawați-ora (GW) de gaz rusesc sunt importate in acest mod pe an, in timp… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UE lanseaza o ofensiva impotriva ”falsurilor profunde” (deep fake) raspandite pe rețelele de socializare, atat in ​​legatura cu atacul terorist al Hamas impotriva Israelului și reacția ulterioara impotriva Fașiei Gaza, cat și cu alegerile europene programate pentru 2024 și votul care urmeaza sa aiba…

- Autoritațile bulgare vor interzice intrarea mașinilor rusești in țara, a declarat șeful Poliției de Frontiera , Anton Zlatanov, la televiziunea naționala, fiind citat de cotidianul 24 de Ore.„Am lucrat foarte activ de joi (28 septembrie), pana ieri (1 octombrie). Sunt sigur ca pana la sfarșitul zilei…

- ”Join UP! Romania, turoperator din industria calatoriilor, sarbatoreste primul an de activitate pe piata romaneasca. De la lansarea sa in Romania, Join UP! a reusit sa cucereasca inimile pasionatilor de calatorii, oferind pachete diverse si o experienta exceptionala. Join UP! Romania a fost inregistrata…

- Rusia intenționeaza sa creasca ponderea echipamentelor interne in tehnologiile rusești de GNL pana la 80 % pana in 2030, a declarat reporterilor un purtator de cuvant al Ministerului rus al Industriei și Comerțului, scrie interfax.com.Aceasta sarcina este inclusa in strategia actualizata pentru dezvoltarea…

- Belarusul va raspunde imediat unei agresiuni - inclusiv cu armament nuclear - a anunțat, joi, intr-un interviu, presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, informeaza News.ro, care citeaza CNN.”Nu poate exista decat o amenintare; o agresiune impotriva tarii noastre. Daca agresiunea impotriva tarii…

- Romania este acoperita, din nou, de un val de canicula. Deși vara este pe final, temperaturile extreme persista pe teritoriul țarii. Meteorologii anunța ca se vor in inregistra și 40° iar disconfortul termic va fi unul accentuat in majoritatea zonelor. Vara a extremelor in Europa. Astazi și maine, meteorologii…

- Belarusul va raspunde imediat unei agresiuni - inclusiv cu armament nuclear - a anunțat, joi, intr-un interviu, presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, informeaza News.ro, care citeaza CNN.”Nu poate exista decat o amenintare; o agresiune impotriva tarii noastre. Daca agresiunea impotriva tarii…

- Membrii Partidului Politic „Șor”, declarat neconstituțional, nu vor putea fi aleși pe o perioada de la 3 la 5 ani de la pronunțarea hotararii Curții Constituționale. Un p roiect de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de deputați in cadrul ședinței de astazi a Parlamentului.