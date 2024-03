Etichetele electronice de garantie pregatite de Google pentru smartphone-ul Pixel 8a si vazute de cei de la Android Authority au in vedere 10 tari noi, printre care si Romania. Acest lucru poate insemna ca Google isi va vinde pe cai oficiale in tara noastra urmatorul smartphone, Pixel 8a care devine si primul produs din serie vandut oficial in Romania. In afara de tara noastra, Pixel 8a va intra oficial si in Republica Ceha, Finlanda, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia si Slovenia. Din cate se pare, Pixel 8a se va baza pe chipset-ul Tensor G3, care va aduce sporuri marginale de performanta…