- Complexul Energetic Oltenia anunța numirea lui Dan Plaveți in Directoratul companiei. Plaveți a fost numit pentru patru luni, in baza unui contract de mandat. Este in carți sa fie desemnat președintele Directoratului CEO. „In completarea numarului de membri ai Directoratului CE Oltenia, Consiliul de…

- Consiliul de Supraveghere din cadrul Complexului Energetic Oltenia a decis sa-l inlature miercuri din Directoratul companiei pe Daniel Burlan. Demiterea il vizeaza și pe Marius Negru, un alt membru al conducerii, informeaza site-ul local Gazeta de Sud. Masura a fost luata dupa ce ministrul Energiei,…

- Daniel Burlan a fost demis de la conducerea Complexului Energetic Oltenia. Masura a fost luata de catre Consiliul de Supraveghere. De asemenea, a fost inlaturat din funcție și Marius Negru, membru al Directoratului. Cele doua demiteri au venit la solicitarea ministrului Energiei, Virgil Popescu, in…

- Deși ministrul Energiei a cerut in mod expres eliberarea din functie a presedintelui CE Oltenia, Daniel Burlan refuza. „Inca nu am luat nicio decizie” – spune directorul general. Virgil Popescu a anunțat luni ca a cerut Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia demiterea președintelui director general…

- Virgil Popescu a anunțat luni ca a cerut Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia demiterea președintelui director general - Daniel Burlan și a unui membru in directoratul complexului - Marius Negru, pentru ca „punerea in pericol a veiților angajaților este inacceptabila”.„Voi solicita sau chiar solicit…

- Virgil Popescu, Ministrul Energiei, a declarat, luni, ca cei din Corpul de Control al Ministerului au finalizat raportul preliminar privind tragedia de la Cariera Jilt Sud in care au murit trei oameni si ca a cerut schimbarea din functie a presedintelui Directoratului Complexului Energetic Oltenia Daniel…

- „Raportul preliminar va fi trimis CE Oltenia. Practic responsabilitatile in cadrul tragediei de la Jilt Sud sunt in curs de anchetare. Noi nu facem anchetare penala. Vreau sa subliniez aceasta diferenta intre aceasta ancheta penala si administrativa. (…) In urma raportului preliminar as vrea sa va prezint…

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a confirmat luni, 23 ianuarie, intr-o declarație de presa, ca in urma raportului preliminar al corpului de control trimis dupa accidentul de la mina din Gorj, a decis sa propuna schimbarea managerului Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, dar și a unui…