Hidrocentrala de la Tarnița a murit la etapa studiului de fezabilitate Ministerul Energiei, prin Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie (SAPE), a reușit sa stopeze proiectul hidrocentralei de la Tarnița, chiar inainte de a incepe. Instituția s-a blocat la lansarea licitațiilor pentru studiile de fezabilitate, alternand intre explicații privind numarul mare de companii straine interesate și absența acestora sau alte solicitari venite pentru prelungirea termenului. […] The post Hidrocentrala de la Tarnița a murit la etapa studiului de fezabilitate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu Un parc fotovoltaic de 5 MW ce se va finaliza in luna mai a.c., la Valea Calugareasca, in satul Darvari, va fi prima investiție realizata din fonduri PNRR a unei companii energetice deținuta de statul roman – Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie (SAPE). Așa cum s-a anunțat,…

- O companie a statului roman anunța un proiect de reconstrucție a unei centrale electrice ”de cartier”, demolata in urma cu cațiva ani. Bucureștenii din cartierele Titan și Pantelimon vor primi caldura in urmatorii ani de la viitoarea Centrala Electrotermica Titan , unitate ce va fi ridicata pe terenul…

- Orasul Cugir va avea node de ieșire la Autostradsa A1. Realizarea acdestuia este prevazuta in programul investițional 2021-2030 pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania. Construirea nodului rutier de la Cugir, la Autostrada A1, intra astfel in linie dreapta. Nodul rutier de la Cugir…

- Nevoita sa rezilieze contractul de proiectare pentru lotul Caransebeș – Lugoj din drumul expres care va lega municipiul timișean de Filiași, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere s-a mișcat rapid și a demarat deja operațiunea de relicitare a acestui tronson. CNAIR a transmis catre…

- Grupul Electrica a anunțat schimbari semnificative in Consiliul de Administrație, iar printre noile nume se remarca Dumitru Chirița, fostul șef controversat al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Propus la conducere de catre ministrul PNL, Sebastian Burduja, Chirița este…

- Hidrocentrala cu acumulare prin pompaj Tarnița - Lapuștești, "proiectul de suflet" al ministrului energiei Sebastian Burduja, a suferit, saptamana trecuta, un eșec, prin anularea licitației pentru un nou studiu de fezabilitate, insa nimeni nu a fost tras la raspundere pentru asta. Potrivit informațiilor…

- „Orice proiect major intampina si provocari. Am constatat un interes semnificativ din partea marilor companii de profil, insa – din pacate – acesta nu s-a materializat prin oferte conforme, la acest moment. Au fost primite, totodata, peste 70 de solicitari de clarificari, care au vizat atat posibila…

- Procedura de achiziție a Serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate si Documentație tehnico-economica aferente obiectivului de investiții Centrala hidroelectrica cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița – Lapuștești a fost anulata deoarece niciun ofertant nu a criptat oferta financiara.Ministerul…