- Continua selecția pentru desemnarea șefilor din Directoratul Complexului Energetic Oltenia (CEO). Trei candidați vor participa in perioada urmatoare la interviul pentru Directoratul Complexului Energetic Oltenia. Au fost demarate pregatirile pentru a continua selecția pentru noi membri in Directoratul…

- Doar trei persoane, din cateva zeci care au participat, au promovat interviul pentru Directoratul Complexului Energetic Oltenia. Cei trei sunt: Dan Plaveti, actualul președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia, Constantin Trufelea și Ion Balașoiu, care sunt, de asemenea, membri ai Directoratului.…

- Inca un dosar a fost inregistrat pentru selecția organizata in vedere ocuparii celor cinci posturi de membru in Directoratul Complexului Energetic Oltenia. Este vorba despre Gabriel Vasile Garjoaba, angajat al Complexului Energetic Oltenia și fost manager al Minprest Serv Rovinari. Și-au mai depus dosarele…

- Nikola Jokic (28 de ani), dublu MVP in NBA și favorit pentru al treilea trofeu, a rupt contractul cu Nike și a semnat cu firma chinezeasca 361°. In vara lui 2022, Nikola Jokic semna „un contract istoric”. Așa numea NBA afacerea. In cei 5 ani ai ințelegerii, sarbul lui Denver va caștiga 276 milioane…

- Șefii Complexului Energetic Oltenia(CEO) se pregatesc sa incaseze bonusuri, dupa incheierea anului. Acest lucru este posibil ca urmare a faptului ca angajatorul va incheia anul pe profit. Este al doilea an pe plus la Complexul Energetic Oltenia. In cazul in care compania inregistreaza profit, in contractele…

- Doi candidati și-au depus dosarele pentru posturile de membru in Directoratul Complexului Energetic Oltenia (CEO). Cele doua persoane sunt actuali angajați ai Complexului Energetic Oltenia. Unul este Daniel Burlan, fost președinte al Directoratului CEO și actual director al Direcției Vanzari din cadrul…

- Contractul are o valoare de aproximativ 125.000 lei fara TVA Compania Iris Luxury Consulting se ocupa de activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea Danut Marian Dumitrescu si Carmen Mariana Dumitrescu sunt cei doi asociati ai firmei iar barbatul detine si calitatea de administrator…

- Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia (CEO) a decis prelungirea mandatelor membrilor din Directoratul companiei. Astfel, Dan Plaveti, Ion Balașoiu, Cosmin Trufelea și Constantin Popescu beneficiaza de o prelungire cu cinci luni a mandatelor. S-a mai convenit ca pana in februarie-martie…