”In data de 15 septembrie 2022, a avut loc un incident prin care un utilaj agricol a lovit un stalp al LEA 400 kV Constanta Nord – Tariverde, acesta cazand la pamant. Importanta acestei linii in Sistemul Electroenergetic National este una deosebita, atat pentru alimentarea cu energie electrica a zonei Dobrogea, cat si pentru evacuarea productiei din centralele electrice eoliene din zona. In urma producerii incidentului, specialistii Transelectrica si ai filialei de mentenanta – SMART SA au evaluat situatia si au stabilit modalitatea de interventie in vederea repararii liniei si repunerii in functiune…