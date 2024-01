Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta ca luni a fost semnat Ordinul de ministru privind criteriile care vor sta la baza inscrierii unitatilor de invatamant in programul ”Masa calda in scoli”. Deca afirma ca numarul de beneficiari estimat pentru acest an va fi de aproximativ 420.000, mai mult decat…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, luni, in Prahova, referindu se la salariile din invatamant, ca acestea vor inregistra, in medie, o crestere peste 50 in perioada iunie 2023 iunie 2024, conform Agerpres.roO sa dau doar cateva exemple, ca poate sunt de interes. Am vorbit despre cresterea salariilor…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, luni, in Prahova, privind salariile din invatamant, ca acestea vor inregistra, in medie, o crestere peste 50% in perioada iunie 2023-iunie 2024.

- „Ma bucur mult sa fiu alaturi de dvs. la inceput de an, dar si intr-o perioada, zic eu, foarte buna pentru potentialul educatiei romanesti, vorbim despre un an cu cea mai mare alocatie bugetara pentru educatie, care include, sigur majorarea salariilor in invatamant dar, si mai important pentru discutia…

- Se anunța noi schimbari in invațamant! Diploma de doctor va contine un cod QR. Anunțul a fost facut de Ministrul Educației, Ligia Deca. Astfel, de anul acesta, in invatamantul superior, diploma de doctor va contine un cod QR care va permite accesul la informatii care vor facilita validarea si conformitatea…

- Salarii marite in Invațamant? Ligia Deca se dezice de promisiunile facute de Budai in timpul grevei Este vorba despre declarații facute de la Guvern de ministrul Muncii, Marius Budai, in cadrul unei conferințe susținute chiar alaturi de Ligia Deca, scrie alba24.ro. Majorarea salariilor din Invațamant:…

- Cat cresc salariile profesorilor, in 2024. Majorarea in doua tranșe, anunțata de Guvern și calculele sindicatelor Creșterea salariilor pentru profesori in 2024 va fi in doua tranșe, dupa cum a confirmat ministrul Educației. Majorarea pentru un profesor debutant, nivel in funcție de care vor crește și…

- Ministrul Educației anunța ca, in aceasta luna, se vor acorda prima de cariera didactica pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar și prima de cariera profesionala pentru personalul nedidactic. Ligia Deca a facut anunțul luni seara, dupa ce in cursul zilei reprezentanții sindicatelor…