Liga Profesionista de Fotbal l-a luat la intrebari pe Elvir Koljic in ultimul numar al „Buletinului Informativ“, publicat vineri. Astfel, „dragonul“ alb-albaștrilor a vorbit despre Universitatea Craiova , suporterii olteni și despre campionatul romanesc. Intregul material prezentat de LPF il regasiți integral mai jos. „Craiova imi pare un oraș care traiește și respira in totalitate pentru fotbal“ Elvir Koljic s-a nascut 8 iulie 1995 la Valladolid, dar fotbalul l-a invațat in țara parinților, Bosnia. Produs al lui Maribor, a fost transferat de Universitatea Craiova in 2018. Evoluțiile lui in tricoul…