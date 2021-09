Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filialei PNL Timis, Alin Nica, a declarat, joi, ca liberalii nu sustin propunerea administratiei Fritz de majorare a impozitelor pe cladiri si taxelor locale si a afirmat ca demersul "este neserios", pentru ca nu s-a consultat cu partenerii de alianta in administratia locala, in acest…

- Liderul PNL Timiș, Alin Nica, a declarat, joi, ca aleșii liberali nu vor susține proiectul de majorare a taxelor și impozitelor pentru anul 2022, despre care au aflat din presa. „Am vazut propunerea de majorare a impozitelor și taxelor. Nu vom susține acest lucru și nu vom vota in consiliul local impovararea…

- Președintele PNL Timiș, Alin Nica se declara susținator al premierului Florin Cițu in scandalul coaliției și anunța ca a votat astazi in Biroul Național Permanent PNL rezoluția de susținere pentru exercitarea, in continuare, de catre acesta a funcției de premier al Guvernului Romaniei. Conform partenerului…

- Razboi total in coaliția de guvernare, la nivel național. Nici principalii lideri politici din coaliție din Timiș nu sunt pe aceeași lungime de unda. In timp ce președintele PNL Timiș anunța ca este de partea lui Florin Cițu și vorbește despre o lipsa de experiența in ceea ce privește USRPLUS, președintele…

- Alin Nica poate sa castige sefia PNL Timis fara emotii dupa ce a rezolvat si marea problema de la Lugoj. Marti seara, membrii PNL Lugoj ar fi trebuit sa participe la o sedinta care ar fi urmat sa stabileasca noul presedinte dupa ce Nica a dictat demiterea intregii conduceri a organizatiei. Liberalii…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica s-a razgandit si pare ca vrea sa organizeze alegeri la Lugoj. Dupa ce in urma cu cateva zile le-a spus colegilor ca “in statut nu scrie ca trebuie ca alegerile sa se si consume, doar sa fie organizate”, Nica si colegii sai au anuntat alegeri in organizatia…

- Razboiul din PNL Timiș trece la alt nivel dupa luptele corp la corp pentru alegerea noi conduceri a filialei Timișoara – astazi, la Lugoj, au fost convocate alegeri, dar nu s-au prezentat decat doi-trei membri. Președintele interimar al filialei Timiș, Alin Nica, și secretarul general Danuț Groza au…