- Alin Nica a fost demis din funcția de președinte al filialei PNL Timiș, in urma unei ședințe care s-a desfașurat in ziua de 26 martie 2024. „In ceea ce priveste organizatia Timis, Biroul Politic National a stabilit demiterea domnului Alin Nica din functia de de presedinte al organizatiei si numirea…

- Presedintele CJ Timis. Alin Nica, a declarat ca va merge marti la sedinta BPN al PNL de la ora 16.00 si va incerca sa ii convinga pe colegi ca este o solutie gresita sustinerea candidaturii PSD la sefia Consiliul Judetean, asa cum s-a decis in sedinta coalitiei, el precizand ca va candida indiferent…

- Revolta liberalilor crește. Liderul filialei din Timiș, Alin Nica, e hotarat sa nu faca un pas in spate și sa nu-l lase pe social-democratul Alfred Simonis sa candideze la Consiliul Județean din partea coaliției. El a transmis și o amenințare voalata catre conducerea partidului. Nica spune ca daca va…

- Liderul PNL Timiș, Alin Nica, demasca discuții de culise și oferte primite de la București. Dupa ce a atenționat ca nu vrea o alianța cu PSD și ca refuza categoric sa demisioneze și sa nu mai candideze la șefia CJ Timiș din partea PNL, Nica il ataca pe Alfred Simonis, șeful PSD Timiș care ar urma sa…

- Sannicolau Mare are buget votat in unanimitate, in ciuda contestației prefectului de Timiș impotriva alocarilor facute de catre Consiliul Județean. Cel mai vestic oraș al țarii, Sannicolau Mare, a reușit sa demareze primele investiții pe anul 2024, dupa ce...

- CARAȘ-SEVERIN – Legat de candidaturile la șefia județului, Dunca spune ca Simion a lansat un ou, din care toata lumea a facut o… gaina! Intrebat vizavi de faptul ca George Simion s-ar fi laudat ca discuta impreuna cu Dunca despre strategia județului, președintele Consiliul Județean a raspuns direct:…

- Razboiul dintre filialele locale ale PSD si PNL pe marginea modului in care Consiliul Judetean a repartizat banii primariilor din judet continua. Cei din PSD il acuza pe presedintele CJ Timis si al PNL Timis, Alin Nica, de faptul ca se comporta cu banul public ca un vataf. Luni, 29 ianuarie, prefectul…

- Povestea pliantelor PNL atașate la taloanele de pensie distribuite la Lugoj continua, iar PSD Timiș acuza din nou liberalii ca mint. Ei prezinta chiar și modul in care pliantele au fost duse la ”beneficiari”. Reprezentantii PSD Timis au izbucnit dupa ce presedintele PNL Timis, Alin Nica, i-a acuzat,…