Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut, joi, de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi initiat si dezvoltat, intr-o comuna din judetul Calarasi, doua culturi de canabis ce erau destinate comercializarii. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracționala a unei persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc, in forma continuata. Din actele de urmarire penala a reieșit faptul…

- Trapperul Gheboasa a confirmat duminica, 3 martie, faptul ca DIICOT l-a prins cu droguri și a precizat ca este bine, sanatos și in libertate.„Eu am fost acuzat de deținere pentru consum. La percheziția de pe 1 martie, la mine acasa, nu s-a gasit absolut nimic, iar pentru deținere pentru consum, in Romania,…

- Patru persoane care vindeau canabis catre consumatori din București și județul Dambovița au reținute de polițiști și procurori. Cantaretul Gheboasa, sub numele real Gabriel Gavris, este cercetat de procurorii DIICOT pentru consum de droguri, dupa ce ar fi fost depistat in Capitala avand asupra sa…

- Trei traficanți de droguri au fost arestați in București , in ultimele doua zile. De la ei au fost capturate peste zece kilograme de canabis, cocaina și importante sume de bani, a informat DIICOT . Doi dintre inculpati au fost prinsi imediat dupa au vandut cantitatea de aproximativ 500 de grame canabis,…

- Trei persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri dupa ce au fost prinse in flagrant de polițiștii și procurorii DIICOT din Capitala dupa ce ar fi vandut peste 5 kilograme de canabis. Potrivit unui comunicat al IGPR, persoanele cercetate au fost prinse in flagrant delict, in doua acțiuni succesive,…

- Trapperul Gabriel Gavris, cunoscut sub numele de scena Gheboasa, este cercetat de procurorii DIICOT dupa ce asupra lui ar fi fost gasite droguri, conform unor surse judiciare citate de G4Media. In același dosar au fost reținute patru persoane, pentru trafic de droguri, fiind acuzate ca au distribuit…

- La data de 26.02.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a doi inculpați, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc.