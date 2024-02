Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Valcea, Cristian Buican, a declarat, sambata, ca vrea sa faca alianța cu oricine, inclusiv cu AUR, pentru a elimina „mafia pesedista” din administrația locala. Buican a menționat ca este deschis și pentru o colaborare pre-electorala cu formațiunea condusa de George Simion.

- CARAȘ-SEVERIN – Ca in fiecare an, imparțeala banilor de la județ spre primarii a generat dispute aprinse. De aceasta data, social-democrații au in maini painea și cuțitul, nemulțumiții fiind liberalii! Legat de episodul memorabil din ședința Consiliului Județean, in care amendamentul lui Crina era sa-i…

- Primarul USR al orașului Campulung Muscel, Elena Lasconi, a lansat un atac vehement la adresa președintelui USR, Catalin Drula, in cadrul ședinței Comitetului Politic al USR din acest weekend. Lasconi a solicitat conducerii partidului sa-și prezinte demisia in cazul in care USR obține un scor sub 20%…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania a fost si va ramane alaturi de Ucraina, informeaza AGERPRES . „Din pacate, anul care a trecut a continuat sa fie marcat de conflicte si situatii complexe, cu impact major asupra relatiilor internationale. Cel de-al doilea an de razboi impotriva…

- CARAȘ-SEVERIN – Șeful județului aduce in atenție cateva mașinațiuni ale votului in defavoarea cetațenilor, care spera ca vor fi corectate la urmatoarele alegeri! Chiar daca recentele tradari și jocuri de culise nu par sa aduca liniște in Consiliul Județean, șeful județului nu se arata descumpanit. „Eu…

- ORAVIȚA – Șeful județului vrea ca oamenii sa știe care sunt consilierii care au ridicat mana impotriva celor care i-au ales! „Am tiparit afișe cu cei trei consilieri votați de catre cetațenii din Oravița care au ridicat mana impotriva celor care i-au votat, marturisește Romeo Dunca, președintele Consiliului…

- CARAȘ-SEVERIN – Șeful județului intenționeaza sa-i ceara consilierului județean onorariul de 6.000 de euro pe care l-a platit pentru a caștiga procesul cu Alina Stancovici! Mandatul de manager al lui Calin Mircea Laza expira la sfarșitul lui noiembrie, fapt pentru care și-a susținut raportul de activitate…