Dunca, la DNA pentru mașinațiile PSD CARAȘ-SEVERIN – Șeful județului va avea de demonstrat, in fața procurorilor DNA, cum traseismul politic este susținut, din pacate cu banii județului, de social-democrați și aliații lor din Consiliul Județean! Șeful județului a fost chemat astazi, la ora 11, la audieri, la DNA, Serviciul Teritorial Timișoara, pentru a-și susține sesizarea depusa in 14 martie. Asta dupa ce la județ, opoziția devenita majoritara a aplicat regula „1 leu voua, 10 noua“ la imparțeala banilor catre primariile din județ. Primul pas vizavi de o acțiune in contencios a fost deja in extraordinara din 15 martie, cand noua… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

