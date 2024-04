O şoferiţă de 80 de ani, pe contrasens pe Autostrada Bucureşti-Piteşti O femeie in varsta de 80 de ani a ramas fara permisul de conducere dupa ce acesta i-a fost suspendat de catre politisti pentru ca circula pe contrasens pe Autostrada A1, pe sensul de deplasare Bucuresti-Pitesti. Citește și: Un adolescent roman a devenit erou in Italia dupa ce i-a salvat viața unei femei. Va fi […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

