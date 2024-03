Român din Italia, prins conducând pe contrasens, băut, fără permis și vorbind la telefon Un roman, de 28 de ani, din italia, a primit o amenda usturatoare și a ramas fara mașina dupa ce a condus beat, fara permis, pe contrasens și vorbind la telefon. Incidentul s-a produs sambata noapte, in jurul orei 1.00. Localnicii din Legnano, un orasel de langa Milano, au sunat la politie dupa ce au observat o masina care circule cu viteza pe contrasens. Politia a plecat in urmarirea vehiculului, iarcand au reusit sa-l opreasca pe sofer au constant o serie de nereguli. Mai exact, soferul roman conducea beat, avand o alcoolemie mai mare de 1,5 g/l, nu avea permis, mergea pe contrasens și vorbea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

