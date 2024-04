Stiri pe aceeasi tema

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a afirmat luni ca orice proiect democratic este „prin natura sa, muritor”, ca reactie la discursul presedintelui francez Emmanuel Macron, care a declarat saptamana trecuta ca UE ar putea „muri”.

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul croat Andrej Plenkovic sunt cotati cu cele mai mari sanse, 3 din 5, sa o inlocuiasca eventual pe Ursula von der Leyen in fruntea viitoarei Comisii Europene, potrivit unei analize facute de POLITICO in care mai figureaza Mario Draghi, Roberta Metsola, Christine…

- Uniunea Europeana ar trebui sa evalueze situația care se intimpla acum in Georgia. Aceasta declarație a fost facuta de președintele Georgiei, Salome Zurabishvili. In opinia sa, Consiliul European ar trebui sa supuna chestiunea spre examinare in cadrul unei reuniuni care va avea loc peste doua zile la…

- Vladimir Putin a fost reales duminica inca sase ani la Kremlin, in al cincilea mandat, cu 87% dintre voturile exprimate, un ”record”, potrivit Comisiei Electorale, o victorie condamnata in avans in Occident de Charles Michel sau Emmanuel Macron, dar salutata intre altii de China, Coreea de Nord, Venezuela…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, chiar in timp ce toți liderii PPE sunt la Congresul de la București, ca in opinia sa, președintele Klaus Iohannis ar fi potrivit pentru a deveni președinte al Consiliului European. In prezent, președintele Consiliului European este Charles Michel. ”Imaginea…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat ca blocul considera ca regimul rus poarta „responsabilitatea exclusiva” pentru „moartea tragica” a lui Navalnii, noteaza BBC. Intr-o postare pe X, Michel a spus ca Navalnii „a luptat pentru valorile libertații și democrației” și a facut…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru primul tur al unui scrutin prezidential, releva un sondaj publicat miercuri. La fel ca multe alte state membre ale UE, Franta cunoaste o consolidare a popularitatii partidelor de extrema dreapta. Urmatoarele…