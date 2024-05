Mai ușor cu gratuitatea la transport pentru militari! Guvernul impune restricții Guvernul propune o serie de modificari la legislația privind drepturile de transport pentru personalul din instituțiile de aparare, ordine publica și securitate naționala. Scopul principal al proiectului este de a optimiza cheltuielile bugetare și de a asigura o utilizare mai eficienta a resurselor. Principalele modificari propuse: Definirea mai clara a termenilor: Se vor defini mai […] The post Mai ușor cu gratuitatea la transport pentru militari! Guvernul impune restricții appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

