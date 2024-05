Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat joi proiectul Ministerului Justiției pentru Reducerea Taxelor de Timbru. „Simplificam. Digitalizam. Aducem justiția mai aproape de oameni”, a spus ministra Justiției, Alina Gorghiu. Principalele modificari presupun reducerea costurilor, plata taxei online și ajutor public judiciar…

- Alina Gorghiu a vorbit in cadrul conferinței Naționale de Dreptul Familiei despre alienarea parentala și violența in familie. In cadrul conferinței, s-au discutat masurile de protecție a copiilor și victimelor violenței adoptate de Ministerul Justiției. Intr-o postare facuta pe rețelele de socializare,…

- Cabinetul Ciolacu va adopta azi o Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”. Prin prezentul proiect de act normativ se intentioneaza modificarea Hotararii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea…

- Guvernul propune o serie de modificari la legislația privind drepturile de transport pentru personalul din instituțiile de aparare, ordine publica și securitate naționala. Scopul principal al proiectului este de a optimiza cheltuielile bugetare și de a asigura o utilizare mai eficienta a resurselor.…

- Marea reorganizare a Ministerului Transporturilor, instituție condusa de Sorin Grindeanu, consta in taierea unui post de secretar de stat, care oricum nu era ocupat, și desființarea a 51 de vacante. Ministerul Transporturilor face economii ”consistente” la buget desființand posturi care nu erau ocupate,…

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) a facut o solicitare scrisa catre Ministerul Justitiei pentru solutionarea problemelor legate de salarizare si necesitatea ocuparii posturilor vacante, insa nu a primit niciun raspuns oficial si, daca nu se rezolva absolut…

- Alina Irina Apostol, condamnata in China la o pedeapsa de 13 ani și 6 luni pentru frauda bancara, are de platit o amenda de 58.000 de dolari și un prejudiciu de 200.000 de dolari, insa achitarea sancțiunilor pecuniare nu garanteaza ca autoritațile de la Beijing vor fi de acord cu transferul acesteia…

- Franța a refuzat definitiv sa il extradeze pe fugarul Paul de Romania, informație confirmata de ministrul de Justiție, Alina Gorghiu. „Instanța de fond din Franța a respins predarea invocand compunerea nelegala a completului de judecata din Romania. Mai exact, faptul ca unul dintre judecatori nu ar…