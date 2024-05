Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce mulți așteptau sa se intample mai devreme sau mai tarziu, a devenit deja realitate: inteligența artificiala a inceput sa copieze mintea umana. Cercetatorii au descoperit cazuri in care anumite sisteme AI iși tradeaza adversarii, mint, iși schimba comportamentul in timpul testelor și spun ca…

- CFR reintroduce, dupa 19 ani, trenurile București Nord – Giurgiu. Calatoria nu va fi insa nici acum una rapida. CFR anunța o schimbare majora in ceea ce privește circulația trenurilor pe ruta București Nord – Giurgiu, dupa o pauza de 19 ani. Potrivit informațiilor furnizate de Societatea Naționala a…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) trage un puternic semnal de alarma și spune ca a devenit alarmant consumul de alcool și de țigari electronice in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani! Alcool-ul și țigarile electronice fac ravagii printre copiii incepand cu 11 ani! O spune un…

- Siguranța cetațenilor pusa in pericol in Capitala: N-a trecut prea mult timp de la finalizarea lucrarilor la Podul Grant, care avea rolul de a fluidiza traficul in zona, și au inceput sa apara problemele. De data aceasta, este vorba de un copac cazut peste liniile de tramvai pe sensul de mers catre…

- Fostul șef al Vamii București, Paul Petrof, aflat in prezent in arest preventiv pentru acuzații de luare de mita, lupta acum din inchisoare pentru a-și pastra un apartament de pe litoralul romanesc. Impreuna cu soția sa, Petrof se confrunta cu executarea silita a apartamentului din Eforie Nord, ca urmare…

- Horoscop 16 martie 2024. Se anunța o zi productiva pentru mai mulți nativi. Pe langa sarcinile de zi cu zi, nativii vor fi nevoiți sa rezolve și mai multe probleme personale. Este necesar ca in astfel de momente sa ne amintim ca nu suntem singuri. Afla ce-ți rezerva astrele ! Horoscop 16 martie 2024…

- La fel de variate sunt și gesturile pe care le prefera pisica atunci cand este mangaiata. Comportamentul corporal al unei pisici poate fi dificil de interpretat pentru unii dintre noi, relateaza Click! .Pisicilor nu le o place sa fie mangaiate pe burtaDe exemplu, unele pisici nu tolereaza sa fie mangaiate…