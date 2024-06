Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii iși pot lua tractoare noi cu bani de la guvern. Guvernul a adoptat Hotararea pentru aprobarea finantarii din Fondul pentru mediu a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate. Prin acest program, producatorii agricoli vor putea cere…

- In cadrul briefing-ului de la incheierea ședinței de Guvern, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a atras atenția operatorilor economici care nu restituie garanțiile de ambalare. Se pare ca aceștia se pot alege cu amenzi de pana la 50.000 de lei, avand ca scop descurajarea unor astfel…

- Mircea Fechet, actualul ministru al Mediului și președintele PNL Bacau, a anunțat ca va candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacau. Biroul Politic Național al PNL a validat candidatura ministrului Mediului, Mircea Fechet, la funcția de președinte al Consiliului Județean Bacau.…

- George Tuța, candidatul PNL – PSD la Primaria Sectorului 1, a aratat astazi pe viu ce inseamna nepasarea primariței Clotilde Armand fața de salubritatea din sector. George Tuța i-a invitat pe ministrul Mediului, Mircea Fechet, comisarul general al Garzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, și reprezentanți…

- Peste o suta de mii de locuri de munca verzi vor fi create in Romania, pana in anul 2050, a declarat la Bacau, ministrul mediului Mircea Fechet. Acest lucru va fi posibil in urma dezvoltarii programului „Romania neutra”, care aliniaza statul roman la obiectivele Uniunii Europene, de a atinge neutralitatea…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, luni, ca i-a rugat pe expertii care lucreaza la planurile cadru pentru liceu sa existe o aerisire a acestora, deoarece elevii petrec foarte multe ore la scoala. Ea a mentionat ca nu se poate sa existe un plan cadru care inseamna o incarcare suplimentara orara…

- Ghidurile de finanțare pentru Programele Rabla Clasic și Rabla Plus au fost publicate in Monitorul Oficial, a anunțat ministrul Mediului, Mircea Fechet. De luni, 19 martie, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validați, in vederea indeplinirii formalitaților de inscriere in cadrul…

- Bisericile vor sa devina prietenoase cu mediul. Statul ofera ajutor parohiilor care vor sa-si instaleze panouri fotovoltaice. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat astazi, la Bacau, in comuna Magirești, lansarea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice…