In Noaptea de Inviere, linia de tramvai 41 are un program de functionare prelungit, pana la ora 03.00, pentru a asigura deplasarile catre Manastirea Casin, important edificiu de cult ortodox, a anuntat sambata, primarul general, Nicusor Dan, intr-o postare pe Facebook. Tramvaiele liniei 41 vor circula la intervale de 20 de minute. Autobuzele liniilor de […]