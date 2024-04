„Invitatul Zilei” la Botoșani24.ro: Eusebiu Laurențiu Cilibiu, candidatul AUR Botoșani la funcția de președinte al C.J. Botoșani „Invitatul Zilei” la Interviurile Botoșani24.ro a fost astazi Eusebiu Laurențiu Cilibiu, candidatul AUR Botoșani la funcția de președinte al C.J. Botoșani. Eusebiu Laurențiu Cilibiu a explicat de ce a intrat in lupta pentru președinția Consiliului Județean Botoșani și care ar fi prioritațile sale in eventualitatea in care ar prelua aceasta funcție intr-un interviu realizat in […] Citește „Invitatul Zilei” la Botoșani24.ro: Eusebiu Laurențiu Cilibiu, candidatul AUR Botoșani…