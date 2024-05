Stiri pe aceeasi tema

- Experții economici spun ca extinderea cu inca doua luni a termenului in care nu vor fi aplicate sanctiuni pentru nerespectarea obligatiei de a transmite facturile emise in sistemul e-Factura reprezinta o veste benefica pentru mediul de afaceri din Romania. Aceasta masura de a amana aplicarea sancțiunilor…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 28,99 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB fata de deficitul de 17,04 miliarde lei, respectiv 1,07% din PIB aferent celor doua luni ale anului 2023”, informeaza Ministerul Finantelor. Veniturile…

- Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, a declarat ca „de doi ani de zile bancile centrale practica dobanzi real pozitiv, ceea ce va face un iad din viața datornicilor”. Acesta a indemnat romanii sa nu mai aștepte sa creasca nivelul de trai, ci sa apeleze la alte soluții, precum refolosirea unor lucruri…

- In atenția parlamentarilor se va afla un proiect de lege care vine in sprijinul familiilor cu mai mult de 3 copii. Mai precis este vorba despre un proiect de lege care acorda reduceri de la plata impozitelor pentru aceste famili. Aceste facilitați fiscale ar urma sa se aplice și familiilor care adopta…

- Mediul de afaceri din Romania cere o amanare de minim sase luni pana cand infrastructura digitala de la ANAF va fi functionala complet. Sistemul RO e-Factura a generat cel mai mare haos din ultimul deceniu in mediul antreprenorial. Prin erorile in lanț din acest sistem prost organizat, statul roman…

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- ”Pentru toate acele declaratii (seful statului s-a adresat PSD cu ”Jo napot kivanok, PSD!”, in 2020 - n.r.) si stiti foarte bine ca am iesit de zeci de ori si i-am transmis presedintelul Romaniei ca eu imi doresc un presedinte si al meu, cu toate ca nu l-am votat. Asa e corect. Asta inseamna o Romanie…

- Dragi politicieni, nu ne mai luați de fraieri, nu ne mai prostiți cu scandaluri, conspirații, scenarii și combinații dambovițene de an electoral! Așteptam sa vedem in dezbatere proiecte solide pentru viitorul Romaniei. Așteptam ca in loc de promisiuni politicianiste sa vedem ca va asumați curajos…