- Romania ocupa o pozitie macroeconomica periferica in Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), afirma economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea. El indica trei „mituri urbane” care au dus tara in aceasta situatie: mitul cresterii economice peste potential,…

- Adancirea dezechilibrelor fiscale prin solicitarea de facilitati ar putea avea la baza o speranta desarta ca altcineva va achita nota de plata, a afirmat, marti, economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, la conferinta anuala a AAFBR. „Eu ma intreb: cei care acum solicita…

- Cei care solicita creșteri de salarii, ca tot e an electoral, iși inchipuie ca nu tot ei vor plati anul viitor nota de plata? Spera ei ca la anul nota de plata va fi achitata de alții? Asta e intrebarea mea. Deci, a cere acum nu știu ce mariri, cand toata lumea știe foarte bine ca la anul va veni nota…

- Fermierii pot depune, in perioada 4 aprilie – 7 iunie, cererile de plata pentru interventiile aferente sectoarelor vegetal si zootehnic in anul 2024, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), potrivit Agerpres. Cererea de plata poate fi depusa si in acest an prin accesarea…

- Valentin Lazea a declarat ca n-ar trebui sa ne așteptam la o creștere a nivelului de trai. Deja traim peste posibilitați, mai spune economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „De doi ani de zile bancile centrale practica dobanzi real pozitiv. Ceea ce va face un iad din viața datornicilor.…

- Guvernul a aprobat menținerea in plata, la același nivel, a drepturilor de ajutor de incalzire și suplimentului pentru energie pentru perioada ramasa din sezonul rece 2023-2024, in contextul modificarilor legislative survenite in ultima perioada.Cererile soluționate in toamna anului 2023, cu precadere…