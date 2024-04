Internațional englez, arestat în Spania Starul naționalei engleze de rugby, Billy Vunipola, a fost arestat in Mallorca, dupa un scandal ca in filme intr-unul dintre localurile din zona. Sportivul in varsta de 31 de ani a fost protagonistul unui scandal care nu ii face cinste. El i-a amenințat pe restul clienților și pe angajații PUB-ului cu sticle și scaune, iar […] The post Internațional englez, arestat in Spania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

- Billy Vunipola, jucatorul echipei de rugby Saracens si al selectionatei Angliei, a fost arestat in zorii zilei de duminica la Mallorca (Spania), dupa o altercatie intr-un bar de noapte, informeaza cotidianul britanic The Sun.

- Internaționalul englez Billy Vunipola a fost arestat in Mallorca, dupa ce rugbistul a facut scandal intr-unul din pub-urile locale. Sportivul de 31 de ani i-ar fi amenințat pe clienți și angajați cu sticle și scaune. Vunipola, care are peste 130 de kilograme, a fost cu greu doborat de forțele de ordine,…

