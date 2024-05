Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Dragomir a caștigat miercuri seara primul sezon „Chefi la cuțite”, Antena 1, cu noii chefi Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner si Stefan Popescu. Mihai Dragomir, castigator la Chefi la cutite Foto: Captura Antena 1 Dragomir, concurentul lui chef Alexandru Sautner, pleaca acasa…

- Mihai Dragomir a caștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 13. Concurentul in varsta de doar 24 de ani a plecat acasa cu trofeul show-ului culinar de la Antena 1, dar și cu premiul in valoare de 30.000 de euro. Dupa luni de zile de competiție, emisiunea „Chefi la cuțite”, sezonul 13 și-a aflat marele caștigator.…

- Mihai Dragomir este caștigatorul Chefi la cuțite sezonul 13. Tanarul in varsta de doar 24 de ani are o experiența vasta in domeniul culinar. Puțini știu ca finalistul din echipa galbena a lucrat alaturi de un chef celebru din Londra.

- Așteptarea fanilor a luat sfarșit! S-a aflat cine caștiga Chefi la Cuțite sezonul 13. Dupa un sezon cu o mulțime de provocari, un singur concurent cine pleaca acasa cu premiul cel mare de la Antena 1. S-a aflat cine caștiga Chefi la Cuțite sezonul 13 Sezonul 13 al emisiunii „Chefi la Cuțite” de la Antena…

- Robert Andrei Candoi, singurul concurent care a venit de 10 sezoane la Chefi la cuțite, s-a intors in bucatarie. Acesta a venit cu un preparat neașteptat pentru a-i surprinde pe cei patru jurați. De altfel, a facut un anunț la care nimeni nu se aștepta.

- Mihai Dragomir a primit ultimul cuțit de aur din sezonul 13 Chefi la cuțite. Tanarul de doar 24 de ani l-a convins pe chef Ștefan Popescu ca locul lui este in etapa battle-urilor. Iata cine este, de fapt, concurentul ce le-a „stins lumina” juraților cu un desert.

- Mihai Morar a avut o sarcina grea in ediția 4 din sezonul 13 Chef la cuțite de pe 25 martie 2024. Omul de radio și de televiziune a rostit numele juratului care intra in posesia amuletei puternice. Iata cine a caștigat al patrulea joc de amuleta.

- Vești excelente pentru fanii care se intrebau cand incepe Chefi la Cuțite 2024. Sezonul 13 al celui mai iubit sho este pe cale sa inceapa. Antena 1 a anunțat data premierei, iar acesta va fi primul sezon fara Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Insa, bucuria este cu atat mai mare,…