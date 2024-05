Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, as. univ. dr. Alexandru Rogobete, impreuna cu președintele Consiliului Județean, Ion Minzina, și cu alți specialiști s-au aflat miercuri, 15 mai, in vizita de lucru la spitalele din Pitești. Potrivit C.J. Argeș, unul dintre cele mai importante proiecte despre…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Vladimir Lipaev ambasador al Federației Ruse la București, acesta inlocuindu-l pe Valeri Kuzmin. Decretul corespunzator semnat de Putin a fost publicat pe portalul oficial de informații juridice, informeaza agenția rusa de presa de stat TASS.„Il numeaște…

- Consiliul Județean Argeș a aprobat, saptamana trecuta, Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru un alt obiectiv important, respectiv construcția unui Laborator de radioterapie. In urma acestei investiții, argeșenii bolnavi de cancer vor putea face tratament in Pitești și nu…

- Consiliul Județean Argeș a aprobat Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru construcția unui Laborator de radioterapie intr-o constructie noua cu 5 etaje. Valoarea proiectului finanțat prin PNRR este de 99.465.040 de lei cu TVA. Autoritațile transmit ca, in urma acestei investiții,…

- O geanta in care se aflau circa 15.000 de euro a fost observata, pe o banca din parcarea unui centru comercial din Pitesti, de un politist care era la cumparaturi. El a reusit sa o identifice pe femeia careia ii apartinea poseta si i-a restituit-o.

- Romania și celelalte state membre NATO iși pregatesc sistemele sanitare in caz de razboi. Țara noastra iși face stocuri și pentru detecție nucleara. Pregatirea pentru situații de razboi este obligatorie, potrivit lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența.

- Japonia a deversat apa contaminata nuclear in ocean, eveniment legat de sanatatea oamenilor, mediului maritim global și de interesele publice internaționale, a declarat Mao Ning, purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Potrivit acesteia, țarile lumii, inclusiv China, au adoptat masuri…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, a declarat ca, in cazul in care PNL se va retrage de la guvernare, el isi va depune mandatul de sef al Guvernului presedintelui Klaus Iohannis, insa a adaugat ca exclude acest scenariu, in baza discutiilor pe care le-a avut cu liderul liberal, Nicolae Ciuca,…