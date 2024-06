Procesorul Intel Xeon 6 va oferi o performanta mai buna si o eficienta energetica mai mare pentru sarcinile de lucru de mare intensitate ale centrelor de date, in comparatie cu predecesorul sau, a declarat CEO-ul Pat Gelsinger in timpul conferintei de tehnologie Computex din Taiwan. Anuntul vine in timp ce rivalii Nvidia si AMD au lansat noi cipuri AI duminica si, respectiv, luni, in timp ce acestia lupta pentru pozitia de lider in industria in plina expansiune. De asemenea, vine la sase luni dupa ce Intel a lansat procesoarele Intel Xeon din a 5-a generatie pentru sarcinile de lucru din centrele…