- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca sistemul de termoficare al Bucurestiului este ”cel mai ecologic” si „cel mai sanatos” si nu trebuie inlocuit, ci doar imbunatatit. „Acest sistem nu poate fi inlocuit, trebuie sa vedem cum putem sa il facem si mai modern. Eu le…

- Deși lansata tarziu in cursa electorala, Gabriela Firea a ajuns rapid sa-i sufle in ceafa lui Nicușor Dan, fiindca are singurul proiect administrativ cu viziune, o puternica rețea electorala și increderea in propriile-i forțe. Rolul lui Sebastian Burduja e sa roada din voturile corporatiștilor, care…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi, la Marius Tuca Show, ca in acesta a treia campanie electorala la care participa pentru funcția de primar general, iși va schimba stilul.

- Gabriela Firea, președintele PSD București și candidatul partidului pentru Primaria Capitalei, și-a exprimat speranța ca locuitorii Bucureștiului vor vota pentru un oraș fara gropi, fara șobolani și fara parcuri neingrijite, ci pentru un oraș in care sa fie o placere sa traiasca. “Am fost si sunt motivata…

- Președintele organizației PNL București, ministrul Energiei Sebastian Burduja, a declarat marți, la Digi24, ca, alaturi de Gabriela Firea, „va juca un rol de mobilizare a tuturor membrilor și simpatizanților” in campania medicului Catalin Cirstoiu pentru Primaria Capitalei. „Sunt un om de echipa și…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a vorbit despre strategia liberarilor pentru primaria Capitalei și președinție. Cu aceasta ocazie, europarlamentarul a lansat un atac devastator la adresa actualului edil al Bucureștiului și a afirmat ca este exclus sa il susțina pe acesta pentru inca un mandat.…

- Nicușor Dan, actualul primar general al Capitalei, candidat independent sustinut de USR-PMP-Forta Dreptei, este preferat de 36% dintre locuitorii Bucureștiului, in timp ce Gabriela Firea, care in acest moment este candidata PSD, este preferata de 33%, arata rezultatele sondajului CURS publicat duminica,…

- Gabriela Firea a facut o noua postare controversata pe pagina de Facebook, dupa declarațiile lui Mihai Tudose, care a dezvaluit la Realitatea PLUS ca PSD și PNL vor susține un candidat independent la primaria Bucureștiului. Intr-un mesaj pe Facebook, Firea l-a citat pe parintele Ilie Cleopa, care…