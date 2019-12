Liberalii decid astăzi cum vor adopta Legea bugetului de stat Sedinta liberalilor este programata la ora 14.00. Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau asumarea raspunderii. Orban afirma ca, in oricare dintre situatii, orice amendament benefic va fi admis.



Intrebat daca va angaja raspunderea Guvernului pentru Legea bugetului Orban a spus: ”Obiectivul nostru este de a reusi adoptarea bugetului de stat si a Legii asigurarlor sociale pana in 31 decembrie. Daca constatam ca este posibil sa atingem acest obiectiv prin dezaterea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

