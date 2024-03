Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de microintreprinderi nu știu daca vor fi nevoiți sa mute firma pe profit pana pe 31 martie pentru ca nu a aparut actul normativ care stipuleaza scaderea pragului de incadrare in categoria microintreprinderilor de la 500.000 de euro la 100.00 de euro. Termenul limita de 31 martie pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 15 martie 2024 legea ce vizeaza reducerea risipei alimentare și promovarea vanzarii cu preț redus a produselor apropiate de data expirarii. Astfel, consumatorii vor putea beneficia de prețuri reduse la alimente inainte de expirarea termenului de…

- ”Executia bugetului general consolidat pe anul 2023, conform datelor operative s-a incheiat cu un deficit de 89,90 miliarde lei, respectiv 5,68% din PIB fata de deficitul de 80,77 miliarde lei, respectiv 5,76% din PIB aferent anului 2022”, arata Ministerul de Finante. Veniturile totale au insumat 521,45…

- Salariații companiilor de stat din industria de aparare se vor bucura de protecția legii in perioadele cand nu vor avea comenzi, se arata proiectul Hotararii Guvernului privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2023 pentru operatorii economici din industria nationala de aparare, care…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de lege care aduce clarificari si completari legislatiei care vizeaza emiterea pasapoartelor, iar actul normativ, trimis Parlamentului pentru dezbatere in procedura de urgenta.Executivul a adoptat, in sedinta de joi, PROIECT DE LEGE pentru modificarea…

- Guvernul se reuneste joi in prima sedinta din anul 2024. Pe ordinea de zi, conform Executivului, se afla un proiect de hotarare privind eliberari si numiri de prefecti si subprefecti, dar si o analiza referitoare la memorandumul cu tema „Majorarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna…

- SAAF , companie aflata in subordinea Transporturilor, are performanțe incredibile din punct de vedere economic. Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., companie aflata in portofoliul lui Sorin Grindeanu, va incheia anul 2023 cu 4 angajați, cu 2 mai puțin ca in 2022, și va raporta…

- Legea asigurarii RCA pentru trotinete și biciclete electrice intra in dezbaterea Guvernului. Proiectul de modificare a Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto ar putea fi adoptat in ședința Executivului de joi. Noul act normativ va introduce si obligativitatea incheierii…