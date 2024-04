Se redeschid trei mine! România, gata să dea lovitura cu grafitul și magneziul Romania are rezerve uriașe de grafit și magneziu, minerale esențiale pentru tehnologiile avansate și tranziția energetica. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin Direcția Resurse Minerale, desfașoara demersuri pentru crearea cadrului legislativ necesar redeschiderii activitaților de exploatare de resurse minerale, inclusiv a depozitelor istorice de deșeuri miniere cu conținut de metale critice, prețioase și utile, indeosebi prin includerea acestui tip de activitate miniera in inițiativa de modificare și completare a Legii minelor nr. 85/2003, se arata intr-un document semnat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

