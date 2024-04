Cresc salariile la CFR Marfă, dar se taie din bonusuri. Și din contractele șefilor Guvernul va adopta azi un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al CFR Marfa. Cheltuielile cu personalul la CFR Marfa , companie deținuta de Ministerul Transporturilor, in valoare de 442.029 mii lei, sunt estimate in anul 2024, in creștere cu 8,88% fața cele aprobate in anul 2023 in bugetul de venituri și cheltuieli, prin HG nr. 226 /15.03.2023, inregistrand o creștere de la suma de 405.984 mii lei (anul 2023) la suma de 442.029 mii lei (anul 2024), se arata in nota de fundamentare a unui proiect de Hotarare de privind aprobarea bugetului de venituri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

