Leul este supraevaluat – analiști bancari Leul este supraevaluat. Analiza efectuata de economiștii de la Erste Bank indica faptul ca cursul de schimb real a fost supraevaluat timp de 1,5 ani, din cauza diferenței persistente și ridicate intre inflația din Romania fața de cea din zona euro produsa de explozia prețurilor la energie, la produsele de baza și de majorarile semnificative a salariilor din Romania. Potrivit analiștilor de la Erste, leul a fost supraevaluat in raport cu euro cu 6%. „Conform estimarilor noastre, abaterea integrala a cursului de schimb real fața de echilibru se va reduce pe termen mediu, ceea ce este in concordanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

