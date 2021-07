Legea privind numirea directorilor de școli nu a fost pe placul lui Klaus Iohannis. A trimis-o spre reexaminare în Parlament Proiectul, care a fost votat la finele lunii iunie de senatorii USR-PLUS, PSD si UDMR prevede ca in cazul neocuparii prin concurs a posturilor de directori de scoli, cei interimari sa fie numiti de catre consiliile de administratie ale unitaților de invațamant si nu de inspectoratele scolare. Președintele Klaus Iohannis a trimis legea spre reexaminare […] The post Legea privind numirea directorilor de școli nu a fost pe placul lui Klaus Iohannis. A trimis-o spre reexaminare in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

