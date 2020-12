Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a lansat in urma cu o saptamana „Don’t Cry”, primul single in aceasta formula, Las Olas lanseaza un remake fresh al renumitei piese „Tom’s Diner”. Single-ul pastreaza ritmul caracteristic hitului original lansat in ’87 de Suzanne Vega și imbina beat-urile EDM cu elemente fresh ce prind viața…

- DJ Sava și MD DJ formeaza Las Olas și lanseaza primul single in aceasta formula: „Don’t Cry”. Compusa de catre cei doi artiști alaturi de Catalin Tamazlicaru, piesa imbina beat-uri EDM și elemente tribale ce raman intiparite in minte și reda povestea unei iubiri pierdute. Deși ritmul piesei te indeamna…

- Alex Cruceru, absolvent al UNATC,se lanseaza in muzica cu single-ul “Rock Star”. Piesa este compusa de Any1 (Andy Robert), producator care a mai colaborat cu artiști precum Snoop Dogg, Amna, Lora, Connect-R, Puya sau Mandinga. “”RockStar” este o melodie pop, cu influențe funk. Aceasta a aparut din dorința…

- Ioana Ignat si Pavel Stratan colaboreaza pentru single-ul “Vina Dragostei”, o piesa sensibila si emotionanta, ce are parte de o lansare in exclusivitate pe Spotify. Piesa poate fi ascultata doar pe celebra platforma, pana la lansarea videoclipului si lansarea de pe restul platformelor de streaming,…

- Dupa super colaborarea cu The Motans pentru “Din trecut”, Alina Eremia revine cu single-ul “Noi”, cea mai noua piesa semnata de Alina Eremia. Cu un videoclip inedit, o poveste emoționanta și sincera, inspirat din cultura japoneza, in care firul roșu exprima doua suflete care se gasesc in aceasta viața,…

- DJ-ul turc Ilkan Gunuc lanseaza piesa „The Way I Are”, un remake dupa celebra piesa cu același nume, lansata in urma cu 11 ani de Timbaland și Keri Hilson, ascultata de sute de milioane de oameni din toata lumea. Ilkan Gunuc și-a pus amprenta asupra melodiei și vine cu o varianta dance, cu influențe…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single “M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa…