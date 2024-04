Stiri pe aceeasi tema

- Pe Adela Popescu și Elena Gheorghe le leaga o frumoasa prietenie de mai bine de 20 de ani. S-au cunoscut in anul 2021, atunci cand au vrut sa formeze o trupa, insa viața avea alte planuri pregatite pentru ele. De doua decenii, Elena Gheorghe și Adela Popescu au o frumoasa relație de prietenie. Cele…

- Duminica, 31 martie 2024, la sfarșitul Sfintei Liturghii, pe baza parteneriatul Școala – Biserica, 11 elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 3 Cugir au fost premiați de catre Pr. Bogdan Șalariu – Parohia Ortodoxa Nr. 5 și Pr. Adrian Cebotari – Parohia Ortodoxa Nr. 7 din Cugir. Pe langa diplomele obținute la…

- Show de excepție in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva! Connect-R și Shift s-au transformat in The Prodigy și au interpretat piesa Firestarter. Cum au comentat jurații momentul lor.

- The Motans a colaborat, pentru prima data, cu Andra pentru „Inapoi in Viitor”, o piesa despre o poveste de iubire sincera. Melodia a adunat, in cateva zile, peste 100.000 de vizualizari pe YouTube, scrie SHOK.md .

- Moment unic in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva sezonul 20. Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Pippo Franco și au cantat piesa „Chi chi chi, co co co”, o piesa pentru copii.

- Nu ești pregatit pentru asta! Fii gata sa apeși butonul de play din nou și din nou, pentru ca INNA aduce vara din ce in ce mai aproape și e pregatita sa te dea peste cap cu aceasta colaborare impresionanta pentru “Stuck In Limbo”, alaturi de VINAI și jayover. Aceasta colaborare vibranta intre artiștii…

- Irina Rimes iși surprinde din nou fanii cu lansarea piesei ,,Ultima”, o compoziție care va pune degetul pe rana oricui, despre desparțiri, alegeri și noi capitole. Piesa vorbește despre acea relație pe care simți ca trebuie sa o lași in urma, dar in același timp, ai nevoie de acel moment perfect, de…

- Doliu la Academia de Studii Economice din Moldova. Ghenadie Bejan, membru al Consiliului de Dezvoltare Strategica a instituției, conferențiar universitar in cadrul departamentului „Teorie și Politici Economice”, s-a stins din viața. „Astazi, ne luam ramas-bun de la un om de excepție, un model de patriotism…