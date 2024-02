Paulina lansează single-ul “Te iubesc, te urasc” Paulina a lansat single-ul “Te iubesc, te urasc”, melodia ce da titlul celui de-al treilea album pe care il pregateste talentata artista și compozitoare. Paulina va lansa albumul “Te iubesc, te urasc” printr-un concert live de amploare, pe 22 martie, la Arenele Romane din București. Biletele au fost puse in vanzare: www.iabilet.ro/bilete-paulina-la-arenele-romane-o-22-03-o-lansare-album-93363/ Materialul “Te iubesc, te urasc” pastreaza tradiția lansarilor din primele luni ale anului, ca primele doua albume, “Prin lume” (2022) și “Saraca fața bogata” (2023). “ este, intr-o singura fraza, o reprezentare… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

