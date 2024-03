Smiley iși deschide și iși canta Universul, in toate trairile, culorile și ritmurile care-l compun, intr-un concert multisenzorial, cu un concept de show profund și interactiv. Denumit anul acesta SmileyVerse, cel mai mare și impresionant concert din an pentru Smiley, va avea loc, conform tradiției din ultimii ani, pe 1 iunie, de data aceasta la Arenele Romane, de la ora 20.00, alaturi de #ceamaitaretrupadinsudestuleuropei și de invitați-surpriza, și iși propune sa fie o experiența unica multisenzoriala pentru fiecare spectator in parte. Biletele, puse in vanzare de o saptamana, s-au epuizat deja…