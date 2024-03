Erika Isac lansează ,,Femei în Parlament” și anunță primul său concert la Arenele Romane Am așteptat sute de ani pentru legea anti-viol/ Ca daca nu sufera fiica ta, trecem pe protocol Dupa succesul piesei ,,Macarena”, Erika Isac revine cu o noua piesa cu mesaj puternic – ,,Femei in Parlament”, de data aceasta vorbind despre nevoia de a avea mai multe femei la putere, despre cum abuzurile nu sunt luate in serios, despre stereotipuri legate de femei și despre nevoia de educație. Piesa și videoclipul au putut fi vizionate in premiera cu o zi in urma, la conferința de presa pe care artista a susținut-o și unde aceasta a și declarat despre piesa ,,Femei in Parlament”: ,,Toata lumea are… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

