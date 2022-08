La un an după Afganistan, agențiile de spionaj americane țintesc China / Prioritățile-cheie ale CIA In cadrul unei intalniri recente cu ușile inchise cu liderii centrului de combatere a terorismului al CIA, adjunctul serviciului secret al SUA a precizat ca lupta impotriva Al-Qaida și a altor grupuri extremiste va ramane o prioritate, dar ca banii și resursele agenției vor fi transferate din ce in ce mai mult catre China. Atacul […] The post La un an dupa Afganistan, agențiile de spionaj americane țintesc China / Prioritațile-cheie ale CIA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

