- Ambasadorul Israelului in Romania, Reuven Azar, a declarat duminica, la Digi24, intrebat despre un raspuns al armatei israeliene la atacul iranienilor din cursul nopții, ca nu se poate ca Iranul sa ramana nepedepsit, precizand ca Israelul are dreptul sa se apere. El face apel pentru sancțiuni dure impotriva…

- Reuven Azar, ambasadorul Israelului in Romania, a declarat, la Digi24, ca Iranul vrea sa devina o putere hegemonica in regiune. El a adaugat ca este o sursa „de teroare și de conflict”.

- Iranul a lansat peste 200 de drone si rachete catre Israel, dintre care "marea majoritate" a fost interceptata fara consecinte grave, doar o baza militara suferind "pagube minore", a anuntat un purtator de cuvint al armatei israeliene in noaptea de simbata spre duminica, relateaza AFP. "Regimul din…

- Iranul a lansat peste 100 de drone inarmate spre Israel ca represalii la un presupus atac israelian in Damasc care a ucis mai multi comandanti iranieni de rang inalt. Fortele de Aparare ale Israelului au confirmat ca Iranul a lansat rachete balistice in cadrul atacului sau. Potrivit rapoartelor externe,…

- UPDATE – Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta duminica, la cererea Israelului, la o zi dupa ce Iranul a lansat peste 200 de drone si rachete impotriva statului evreu, ca raspuns la o lovitura impotriva consulatului iranian din Damasc, a anuntat presedintia malteza a Consiliului, relateaza…

- Iranul a lansat peste 200 de drone si rachete catre Israel, dintre care "marea majoritate" a fost interceptata fara consecinte grave, doar o baza militara suferind "pagube minore", informeaza AGERPRES.

- Cu puțin timp in urma, la ora 23:00, ora Romaniei, in Ierusalim au rasunat bubuituri și sirene de raid aerian, dupa ce Iranul a lansat zeci de drone și rachete balistice spre Israel, intr-o misiune de razbunare fara precedent, care a impins Orientul Mijlociu tot mai aproape de un razboi in intreaga…

- Televiziunea de stat iraniana a anuntat ca Corpul Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii Islamice Iran, a lansat un "vast" atac cu "drone si rachete" impotriva Israelului, relateaza duminica AFP. "Ca raspuns la numeroasele crime comise de regimul sionist, in special atacul impotriva…