- Cu puțin timp in urma, la ora 23:00, ora Romaniei, in Ierusalim au rasunat bubuituri și sirene de raid aerian, dupa ce Iranul a lansat zeci de drone și rachete balistice spre Israel, intr-o misiune de razbunare fara precedent, care a impins Orientul Mijlociu tot mai aproape de un razboi in intreaga…

- Televiziunea de stat iraniana a anuntat ca Corpul Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii Islamice Iran, a lansat un "vast" atac cu "drone si rachete" impotriva Israelului, relateaza duminica AFP. "Ca raspuns la numeroasele crime comise de regimul sionist, in special atacul impotriva…

- Rusia a lansat 17 drone de atac și mai multe rachete care vizau sudul Ucrainei, apararea doborand 14 dintre drone și doua rachete ghidate. Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Nikola Oleșciuk, a transmis pe Telegram ca 12 drone au fost doborate deasupra regiunii Nikolaiev și doua deasupra regiunii…

- Iranul a anunțat marti ca a lansat pentru prima oara doua rachete balistice cu raza lunga de actiune de la bordul unei nave de razboi, Shahid Mahdavi, la Golful Oman - o noua etapa in dezvoltarea programului sau militar.

- Iranul a lansat marti atacuri cu rachete balistice si drone impotriva unor tinte ale gruparii Stat Islamic din Siria, a unor presupuse baze israeliene din Irak si a unui grup extremist sunnit din Pakistan, actiuni prin care a spus ca vrea sa razbune victimele atacurilor de la Kerman si Rask, transmite…

- Urmarile unui atac cu rachete balistice lansat de Garzile Revoluționare ale Iranului asupra regiunii semiautonome Kurdistan din Irak au fost prezentate marți (16 ianuarie) la televiziunea kurda. Garzile au declarat ca au lansat atacuri cu rachete impotriva centrelor de spionaj și a “adunarilor gruparilor…